Писториус заявил о праве стран самим разрешить Киеву удары по России
Страны Евросоюза имеют право самостоятельно решать, стоит ли давать Украине возможность использовать передаваемое оружие для ударов по России, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой.
«Все страны, поставляющие оружие, сами могут принять решение, как его использовать. Это предусмотрено международным правом. <...> В соответствии с международным правом ситуация ясна: партнеры обсуждают с Украиной, что можно делать с их оружием», — отметил Писториус.
Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас добавил, что у его страны нет дальнобойного оружия, но есть деньги для того, чтобы помочь их закупить у других государств.
6 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он отметил, что Украине это необходимо для того, чтобы «побудить Россию к миру».
Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что западные страны, поставляя на Украину оружие, переходят все красные линии.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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