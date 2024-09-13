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Военная операция на Украине ,  
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Писториус заявил о праве стран самим разрешить Киеву удары по России

Писториус: государства имеют право разрешить Украине бить их оружием по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Страны Евросоюза имеют право самостоятельно решать, стоит ли давать Украине возможность использовать передаваемое оружие для ударов по России, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой.

«Все страны, поставляющие оружие, сами могут принять решение, как его использовать. Это предусмотрено международным правом. <...> В соответствии с международным правом ситуация ясна: партнеры обсуждают с Украиной, что можно делать с их оружием», — отметил Писториус.

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас добавил, что у его страны нет дальнобойного оружия, но есть деньги для того, чтобы помочь их закупить у других государств.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он отметил, что Украине это необходимо для того, чтобы «побудить Россию к миру».

Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что западные страны, поставляя на Украину оружие, переходят все красные линии.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Теги
Борис Писториус Германия Украина Дальнобойное оружие Россия Евросоюз
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