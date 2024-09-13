Украина запросила у трех стран аварийную помощь в поставках электричества

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Польша, Словакия и Румыния по запросу Украины направили ей электроэнергию из своих энергосистем в качестве аварийной помощи. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В компании добавили, что для преодоления дефицита в энергосистеме Украины электроэнергию будут в течение суток импортировать из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы.

Аварийная помощь из Словакии и Польши также поступала накануне, 12 сентября.

По данным «Укрэнерго», всего в стране из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 562 населенных пункта, в том числе из-за непогоды без света остался 41 населенный пункт в Житомирской, Киевской, Черниговской, Кировоградской областях.

Минобороны России этой весной и летом неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам».

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам. Один из последних масштабных ударов был нанесен 26 августа, его целями ведомство назвало электроподстанции и газокомпрессорные станции в ряде областей.

12 сентября Киев заявил, что дальнейшие удары по украинским энергообъектам могут «погрузить страну во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.