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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших COVID за неделю в Москве приблизилось к 6 тыс. человек

Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За неделю с 2 по 8 сентября в Москве выявили 5769 заболевших коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 281 госпитализировали, восемь человек умерли. В России на больничных койках из-за коронавируса оказались 3166 человек, количество госпитализаций увеличилось в сравнении с прошлой неделей на 7%. Увеличение отметили в 39 субъектах России. Всего заболели 24 895 человек.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,28 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 17,3%», — добавили в оперштабе.

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В мае 2024 года в России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре отметили, что обнаруженные варианты не представляют большей опасности, чем другие виды. За неделю с 26 августа по 1 сентября в России выявили 21 324 заболевших, еще 28 умерли. В больницах оказались почти 3 тыс. человек, 17 503 заболевших выздоровели.

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