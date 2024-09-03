 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Заболеваемость коронавирусом по всей России выросла на 20% за неделю

Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России на 20% выросла заболеваемость коронавирусом, а число госпитализаций выросло на 52,3% за неделю с 26 августа по 1 сентября, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России», — отметили в оперштабе.

Всего за неделю заболели 21 324 человека, еще 28 умерли. В больницах оказались почти 3 тыс. человек, 17 503 заболевших выздоровели.

На Украине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса FLiRT
Общество

В мае 2024 года в России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.

Заболеваемость коронавирусом росла на протяжении всего августа. За неделю с 12 по 18 августа показатель вырос на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей, а с 19 по 25 августа — уже на 33,3%.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Венгрия не выживет без нефти из России, заявили в Будапеште

На Украине в рамках «дерусификации» откажутся от копейки и введут в оборот «шаг»

СК завел дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом

Российские знаменитости отвели детей школу. Фото

В «Матч ТВ» рассказали о причинах отказа показывать Олимпиаду в Париже

Новым владельцем автодилера «Рольф» стал Умар Кремлев

Видео с прибытием Путина в Монголию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
коронавирус COVID-19 Россия
Материалы по теме
Тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от COVID
Общество
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%
Общество
Reuters узнал об операции США для дискредитации вакцины от COVID из Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 02 сен, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 02 сен, 17:48
В Нидерландах призвали немедленно прекратить поддержку УкраиныПолитика, 14:41
Тарасова усомнилась, что Трусова выступит в контрольных прокатах сборнойСпорт, 14:40
WSJ напомнила о гибели летчиков ВСУ, выступавших за передачу F-16 КиевПолитика, 14:32
В Даниловском районе Москвы отреставрировали палаты XVII векаНедвижимость, 14:30
МВД назвало подозреваемых в мошенничестве в центре содержания мигрантовОбщество, 14:25
Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской областиПолитика, 14:16
Трусову заявили на контрольные прокаты сборнойСпорт, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Грозном задержали объявленного в розыск бывшего мэра МагасаОбщество, 14:12
Зачем фермам искусственный интеллект и роботыРБК и Сбер, 14:09
Прокуратура показала видео с места жесткой посадки Ми-171 в ПриангарьеОбщество, 14:07
Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймомЭкономика, 14:00
По результатам исследования аптечный бизнес продолжает курс на e-comРБК Компании, 14:00
Футбольные клубы совершили летом рекордное количество трансферовСпорт, 13:59
Индекс Мосбиржи перешел к росту и поднялся выше 2600 пунктовИнвестиции, 13:57