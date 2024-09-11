Морпехи взяли в плен солдат ВСУ при контрнаступлении в Курской области
Российские морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен украинских штурмовиков в Курской области, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Морпехи 810-й бригады в рамках начавшегося контрнаступления Вооруженных сил России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков», — рассказал собеседник агентства. Он, ссылаясь на слова морпехов, уточнил, что у украинских военных «не было при себе ни припасов, ни боекомплекта».
На допросе пленные украинские штурмовики сообщили, что потеряли связь с подразделением и заблудились в попытке отступить к своим, отметил представитель российских силовиков.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе были объявлены режимы ЧС федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организовали вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек.
Последний раз официальная информация о количестве находящихся под контролем ВСУ российских населенных пунктов поступила 12 августа. Тогда врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.
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