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Военная операция на Украине ,  
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Морпехи взяли в плен солдат ВСУ при контрнаступлении в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен украинских штурмовиков в Курской области, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

«Морпехи 810-й бригады в рамках начавшегося контрнаступления Вооруженных сил России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков», — рассказал собеседник агентства. Он, ссылаясь на слова морпехов, уточнил, что у украинских военных «не было при себе ни припасов, ни боекомплекта».

На допросе пленные украинские штурмовики сообщили, что потеряли связь с подразделением и заблудились в попытке отступить к своим, отметил представитель российских силовиков.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе были объявлены режимы ЧС федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организовали вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек.

Последний раз официальная информация о количестве находящихся под контролем ВСУ российских населенных пунктов поступила 12 августа. Тогда врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.

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Курская область военнопленные Украина ВСУ морпехи
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