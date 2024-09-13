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Политика ,  
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ФСБ назвала мозговой центр работы британских дипломатов против России

ФСБ: директорат МИД Британии координировал работу по нанесению поражения России

МИД Великобритании координировал подрывную политику против России, чтобы нанести ей стратегическое поражение, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Так, ФСБ получила документы, подтверждающие факт координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». Материалы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики «на российском направлении» и в странах, ранее входивших в СССР, является директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИДа.

После начала военной операции на Украине его преобразовали в спецслужбу, «основной задачей которой является нанесение» России стратегического поражения, отметили в ФСБ.

«Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации», — заключили в спецслужбе.

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В связи с этим ФСБ обвинила шестерых сотрудников британского посольства в «разведывательно-подрывной работе» — соответствующие признаки нашли в их работе. В спецслужбе подчеркнули, что потребуют досрочного прекращения деятельности в России британских дипломатов при выявлении таких признаков в дальнейшем.

С мая 2023 года эту спецслужбу возглавляет Крис Аллан, который ранее работал в департаменте международной торговли и был послом Великобритании в Узбекистане.

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