В Минобороны Китая назвали единственный выход из украинского кризиса

Политическое урегулирование и способствование мирным переговорам — единственный выход из украинского, палестино-израильского конфликта и других «горячих вопросов», заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь, передает ТАСС.

Глава китайского военного ведомства подчеркнул, что при разрешении таких конфликтов необходимо исключить двойные стандарты и преследование геополитических интересов. При этом, добавил он, для преодоления кризисов потребуются системное мышление, поиск «корня болезни» и осознание «подлинной реальности».

XI Сяншаньский форум проходит 12–14 сентября 2024 года. Российскую делегацию на нем возглавляет заместитель министра обороны Александр Фомин.

Форум проводится с 2006 года, его организует Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая. Это ежегодное мероприятие посвящено сотрудничеству в области безопасности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе. Тема форума в этом году — «Построение мира и совместное будущее».

Накануне, 12 сентября, российский президент Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И обсудили во время встречи в Санкт-Петербурге конфликт на Украине. В китайском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Путин высоко оценил «консенсус из шести пунктов», достигнутый Китаем и Бразилией, и подтвердил открытость Москвы к мирным переговорам. Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай готов обсуждать урегулирование со всеми сторонами конфликта.