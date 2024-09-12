Путин и глава МИД КНР обменялись мнениями о конфликте на Украине
Российский президент Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И обсудили во время встречи в Санкт-Петербурге конфликт на Украине, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
«Путин высоко оценил «консенсус из шести пунктов», достигнутый Китаем и Бразилией», — рассказали в китайском МИДе, подчеркнув, что российский лидер подтвердил открытость Москвы к мирным переговорам.
Ван И в свою очередь заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами конфликта его урегулирование.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подчеркнул роль России и Китая в приверженности принципам «справедливого демократического миропорядка».
В мае Бразилия и Китай предложили провести конференцию по мирному урегулированию между Россией и Украиной. Предварительно Китай и Россия выпустили совместное заявление против эскалации конфликта.
По словам Ван И, мирный план Пекина поддержали 26 стран. Он уточнил, что «положительную оценку» этим идеям в общей сложности дали 45 государств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая являются политическим заявлением, подчеркнув, что это нельзя назвать мирным планом. По его словам, схожим с Китаем образом действует и Бразилия.
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