Путин и глава МИД КНР обменялись мнениями о конфликте на Украине

Ван И и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Российский президент Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И обсудили во время встречи в Санкт-Петербурге конфликт на Украине, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«Путин высоко оценил «консенсус из шести пунктов», достигнутый Китаем и Бразилией», — рассказали в китайском МИДе, подчеркнув, что российский лидер подтвердил открытость Москвы к мирным переговорам.

Ван И в свою очередь заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами конфликта его урегулирование.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подчеркнул роль России и Китая в приверженности принципам «справедливого демократического миропорядка».

В мае Бразилия и Китай предложили провести конференцию по мирному урегулированию между Россией и Украиной. Предварительно Китай и Россия выпустили совместное заявление против эскалации конфликта.

По словам Ван И, мирный план Пекина поддержали 26 стран. Он уточнил, что «положительную оценку» этим идеям в общей сложности дали 45 государств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая являются политическим заявлением, подчеркнув, что это нельзя назвать мирным планом. По его словам, схожим с Китаем образом действует и Бразилия.