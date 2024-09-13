В Одессе раздались взрывы

В Одессе прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «РБК-Украина». Публикации появились около 3:00 по московскому времени.

Глава военной администрации области Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о взрывах. По его словам, повреждения получила инфраструктура, из-за чего сложилась критическая ситуация с энергоснабжением.