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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Конотопа назвал критической ситуацию с энергоснабжением после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
В Конотопе сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за повреждения энергетической инфраструктуры, написал Семенихин. Ночью он сообщил о взрывах. Минобороны России называет целями только военные и энергетические объекты
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В украинском городе Конотопе сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в телеграм-канале.

«Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения», — написал он.

По его словам, без света остались в том числе городская больница и водоканал, идут восстановительные работы. Специалисты не могут спрогнозировать сроки восстановления энергоснабжения, сообщил мэр.

Кроме того, в городе наблюдаются трудности с водоснабжением, добавил он.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Конотоп — город в Сумской области Украины. Он расположен примерно в 70 км от границы с Курской областью.

Ранее в ночь на 12 сентября Семенихин сообщил, что в Конотопе около полуночи прозвучали взрывы, повреждения получила инфраструктура, и в городе пропал свет. По словам мэра, пострадали два человека.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Конотоп взрывы энергоснабжение Военная операция на Украине
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