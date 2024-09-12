Мэр Конотопа назвал критической ситуацию с энергоснабжением после взрывов
В украинском городе Конотопе сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в телеграм-канале.
«Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения», — написал он.
По его словам, без света остались в том числе городская больница и водоканал, идут восстановительные работы. Специалисты не могут спрогнозировать сроки восстановления энергоснабжения, сообщил мэр.
Кроме того, в городе наблюдаются трудности с водоснабжением, добавил он.
Конотоп — город в Сумской области Украины. Он расположен примерно в 70 км от границы с Курской областью.
Ранее в ночь на 12 сентября Семенихин сообщил, что в Конотопе около полуночи прозвучали взрывы, повреждения получила инфраструктура, и в городе пропал свет. По словам мэра, пострадали два человека.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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