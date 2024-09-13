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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Байден не ворочается по ночам из-за Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
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Выборы президента США

Президент США Джо Байден не предпринимает никаких усилий, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

«Думаете, что он не может заснуть ночью, ворочается и пытается отыскать решение, как остановить войну между Россией и Украиной? Я так не думаю. Он не говорил с [президентом России Владимиром] Путиным уже несколько лет», — сказал политик на митинге своих сторонников в Тусоне, штат Аризона (цитата по ТАСС).

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Политика
Джо Байден

После начала военной операции на Украине Байден не исключал возможности переговоров с Путиным, если это поможет прекратить боевые действия. В июле он выразил готовность к диалогу, если российский президент позвонит и будет готов к беседе. В Кремле говорили, что переговоры с Байденом возможны при обоюдном желании и готовности.

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Дональд Трамп Джо Байден США Украина Владимир Путин
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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