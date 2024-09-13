Трамп заявил, что Байден не ворочается по ночам из-за Украины

Президент США Джо Байден не предпринимает никаких усилий, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

«Думаете, что он не может заснуть ночью, ворочается и пытается отыскать решение, как остановить войну между Россией и Украиной? Я так не думаю. Он не говорил с [президентом России Владимиром] Путиным уже несколько лет», — сказал политик на митинге своих сторонников в Тусоне, штат Аризона (цитата по ТАСС).

После начала военной операции на Украине Байден не исключал возможности переговоров с Путиным, если это поможет прекратить боевые действия. В июле он выразил готовность к диалогу, если российский президент позвонит и будет готов к беседе. В Кремле говорили, что переговоры с Байденом возможны при обоюдном желании и готовности.