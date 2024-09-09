The Times of Israel назвала вероятную цель удара Израиля в Сирии
На месте предполагаемого ракетного удара Израиля в Сирии находится база иранских войск, которой также пользуются проиранские группировки, сообщает The Times of Israel.
По данным сирийского госагентства Sana, атаке ВВС Израиля подвергся район близ города Масьяф на западе провинции Хама. В Минобороны страны сообщили также, что под удар попали несколько военных объектов в центральном регионе. Погибли пять человек, 19 пострадали.
Возле Масьяфа находится научно-исследовательский центр, который, по данным Израиля, используется иранскими силами для производства высокоточных ракет класса «земля — земля», передает Times of Israel. Издание пишет, что этот район не раз подвергался атакам, которые приписывают Израилю.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в центре работает группа иранских военных экспертов, занимающихся производством химического оружия. По данным агентства, по нему нанесли несколько ударов.
ЦАХАЛ не комментировала эти данные.
Израиль наносит авиаудары по территории Сирии с момента начала гражданской войны в этой стране в 2011 году, пишет ToI. Их основная цель — пресечь попытки передачи оружия ливанской группировке «Хезболла», которую поддерживает Иран, и не дать иранским силам закрепиться вблизи границы с Израилем.
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