По северу Израиля выпустили 40 ливанских ракет

На севере Израиля Армия обороны страны (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск около 40 ракет со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

В ЦАХАЛ уточнили, что снаряды были запущены в две волны вечером 11 сентября. Первую «партию» из 30 снарядов обнаружили в районе деревни Араб аль-Арамше. Они упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

Еще десять ракет были обнаружены в районе населенного пункта Маттата, о пострадавших также не сообщалось.

Ночью 12 сентября ЦАХАЛ также сообщал о действии сирен в Нетив-ха-Асаре, населенном пункте недалеко от сектора Газа, и Араб-аль-Арамше. Однако в обоих случаях это была ложная тревога, уточнили в ведомстве.

В ЦАХАЛ отметили, что 11 сентября израильские военные нанесли удар по военным сооружениям «Хезболлы» в районах Хула, Айта аш-Шаб и Марвахин на юге Ливана.

Днем ранее, 10 сентября, при атаке Израиля по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли как минимум 40 человек, еще 60 пострадали. По данным «Аль-Акса», израильские самолеты совершили налет на палатки у мечети Османа бен Аффана. По словам очевидцев, было совершено как минимум пять ракетных ударов. В результате возник пожар, песком засыпало тела людей и палатки, многие пропали под завалами.