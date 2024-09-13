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Военная операция на Украине ,  
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МИД Италии вызвал посла России после объявления в розыск журналистки

Сюжет
Военная операция на Украине

МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни. Причиной стало объявление Россией в розыск журналистки Стефани Баттистини после незаконного пересечения границы в Курской области.

«Я распорядился вызвать посла России в Италии, чтобы выразить наше удивление и недоумение решением Москвы поместить журналистку Баттистини в список разыскиваемых», — написал он в Х.

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МВД объявило Баттистини в розыск 12 сентября. В базе ведомство появились карточки еще нескольких иностранных журналистов, приезжавших в Курскую область через Украину. В их числе была и другая итальянская журналистка Симони Трайни, которая вместе с Баттистини снимала репортаж в Судже, однако ее МИД не упомянул в публикации. Ранее они стали фигурантами дела о незаконном пересечении границы — ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. По данным на 12 августа, под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов — с тех пор данные не обновляли. К 22 августа из восьми регионов — граничащих с Украиной и Курской АЭС — выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.

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Италия Курская область журналисты розыск
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