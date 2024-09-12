Михалков подарил Кадырову ручку с 50 выпусками «Бесогона»
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил режиссеру и актеру Никите Михалкову звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики».
«Я уверен, что картины Никиты Михалкова будут и дальше оказывать положительное влияние на многомиллионную армию почитателей его таланта», — написал он в телеграм-канале.
Кадыров добавил, что в ответ режиссер подарил ему ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков передачи Михалкова «Бесогон ТВ». В программе тот рассуждает о происходящем в России и мире.
Михалкову 78 лет. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем России и народным артистом РСФСР. Среди его профессиональных наград — Гран-при Каннского фестиваля за фильм «Утомленные солнцем» и «Золотой лев» Венецианского фестиваля за картину «Урга — территория любви».
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