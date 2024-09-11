Выброшенное Солнцем облако плазмы разминулось с Землей

Фото: Лаборатория Солнечной Астрономии ИКИ и ИСЗФ

Облако плазмы, выброшенное Солнцем 7 сентября, разминулось с Землей всего на несколько градусов, следует из сообщения на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН.

Исследователи уточнили, что это произошло в ночь на 11 сентября.

«На этот раз Земля, насколько можно судить, не была задета даже самыми внешними периферийными участками выброса», — говорится в сообщении.

При этом за последние два-три дня Солнце произвело несколько вспышек «умеренной силы», которые еще могут настигнуть планету, уточнили авторы публикации.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал столкновение облака плазмы с Землей, это должно было произойти «в семь-восемь вечера» 10 сентября по московскому времени.

По его словам, выброс должен был спровоцировать на Земле магнитную бурю и полярное сияние. Позже эту информацию подтвердил РБК руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества (РГО) Александр Иванов. Он предположил, что в связи с этим явлением возможны перебои со спутниковой связью.