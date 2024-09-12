Росгвардейцы взорвали склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их замаскированные огневые позиции в Черниговской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Задачу выполнили росгвардейцы, находящиеся на территории приграничных районов Брянской области. Разведка в Черниговской области обнаружила передвижение украинских военных, а в лесу — их взводный опорный пункт с хозпостройкой, где был склад с боеприпасами.
Удар по цели нанесли с помощью FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица). Склад загорелся, боеприпасы сдетонировали, рассказали в ведомстве.
Такими же дронами сотрудники Росгвардии уничтожили замаскированные огневые позиции ВСУ в том же регионе.
В начале сентября инженеры Росгвардии обнаружили в ЛНР замаскированный инженерный боеприпас с миной-сюрпризом и обезвредили его. Мины-ловушки, или мины-сюрпризы, — это взрывные устройства, которые срабатывают от приближения объекта или действий жертвы.
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