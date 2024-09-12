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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардейцы взорвали склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Росгвардейцы взорвали склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области
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Военнослужащие и сотрудники Росгвардии уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их замаскированные огневые позиции в Черниговской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Задачу выполнили росгвардейцы, находящиеся на территории приграничных районов Брянской области. Разведка в Черниговской области обнаружила передвижение украинских военных, а в лесу — их взводный опорный пункт с хозпостройкой, где был склад с боеприпасами.

Удар по цели нанесли с помощью FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица). Склад загорелся, боеприпасы сдетонировали, рассказали в ведомстве.

Такими же дронами сотрудники Росгвардии уничтожили замаскированные огневые позиции ВСУ в том же регионе.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

В начале сентября инженеры Росгвардии обнаружили в ЛНР замаскированный инженерный боеприпас с миной-сюрпризом и обезвредили его. Мины-ловушки, или мины-сюрпризы, — это взрывные устройства, которые срабатывают от приближения объекта или действий жертвы.

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Росгвардия Черниговская область Украина ВСУ склад боеприпасов
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