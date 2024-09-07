Саперы Росгвардии обезвредили мину-сюрприз в ЛНР
В Луганской народной республике (ЛНР) инженеры Росгвардии обнаружили мину-сюрприз, сообщает ведомство.
«При проведении инженерной разведки росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно установленный с миной-сюрпризом. Догадку специалистов подтвердила служебная собака кинологической службы ведомства», — говорится в сообщении.
Специалисты уничтожили взрывоопасный предмет с соблюдением всех мер безопасности.
Мины-ловушки, или мины-сюрпризы, — это взрывные устройства, которые срабатывают от приближения объекта или действий жертвы. Иногда они имеют некоторую форму приманки, то есть их могут замаскировать под более мощную мину, оружие или обычные предметы.
По данным ведомства, за три месяца в ЛНР провели обследование более 1,7 тыс. км дорог, свыше 300 различных объектов и более 60 кв. км местности. В ходе выполнения боевых задач саперы обнаружили более 6,6 тыс. взрывоопасных предметов и более 60 кг взрывчатых веществ.
В конце августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS рядом с Курской АЭС. Сбитый снаряд нашли в 5 км от атомной электростанции.
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