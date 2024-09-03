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Военная операция на Украине ,  
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В Чернигове получил повреждения объект инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

На севере Украины получили повреждения четыре инфраструктурных объекта, в том числе в Чернигове. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» в Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Также инфраструктурные объекты были повреждены в Новобелоусской общине Черниговской области, в Сумском и Ахтырском районах Сумской области.

По данным оперативного командования, ранения получили четыре человека.

В Днепропетровске сообщили о повреждениях инфраструктуры
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Ранее во вторник глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что промышленное предприятие в Днепропетровске получило повреждения.

Накануне, 2 сентября, воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. В ночь на 3 сентября в Киевской области были слышны взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина Черниговская область Сумская область инфраструктура Минобороны
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