В Чернигове получил повреждения объект инфраструктуры

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На севере Украины получили повреждения четыре инфраструктурных объекта, в том числе в Чернигове. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» в Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Также инфраструктурные объекты были повреждены в Новобелоусской общине Черниговской области, в Сумском и Ахтырском районах Сумской области.

По данным оперативного командования, ранения получили четыре человека.

Ранее во вторник глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что промышленное предприятие в Днепропетровске получило повреждения.

Накануне, 2 сентября, воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. В ночь на 3 сентября в Киевской области были слышны взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.