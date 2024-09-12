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Политика ,  
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Лукашенко призвал Армению сохранить с Белоруссией добрые отношения

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В Минске хотели бы сохранить с Ереваном «добрые отношения» несмотря на стремление Армении в Евросоюз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

«Не теряйте эту дружбу, это братство. Это единый рынок в экономике, это взаимная помощь», — призвал Армению белорусский лидер, подчеркнув, что при вступлении в ЕС страна может «там не приобрести ничего».

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Фото:Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

По словам Лукашенко, в Европе не ждут ни Армению, ни Украину, ни Белоруссию. «Они (западные страны — РБК) хотят решить свои проблемы за счет других», — объяснил он.

Ранее Лукашенко уже высказывался по поводу стремления Еревана сблизиться с западными странами. «Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны», — сказал он. После этого посольство Белоруссии в Ереване закидали картошкой.

Отношения Белоруссии и Армении осложнились еще раньше, в июне. Тогда Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал операцию по возвращению Нагорного Карабаха под контроль Баку «освободительной войной». В ответ Ереван отозвал своего посла в Минске. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и другие представители армянских властей «больше никогда» не поедут в Белоруссию при президентстве Лукашенко.

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Армения Белоруссия Евросоюз отношения
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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