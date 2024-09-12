ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции против России

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Евросоюз продлил до 15 марта 2025 года индивидуальные санкции против граждан России и российских фирм, следует из релиза Евросовета.

«Санкции будут по-прежнему применяться более чем к 2200 физическим и юридическим лицам», — говорится в сообщении.

При этом двум физлицам включение в санкционный список решили не продлевать. Еще пятерых из перечня исключили по причине их смерти.

Накануне ТАСС сообщал, что послы Евросоюза продлили индивидуальные санкции против РФ, исключив из черного списка гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Это связано с решением суда ЕС, который ранее принял решение аннулировать санкции против Мазепина и Пригожиной.

Страны Запада расширили ограничительные меры в отношении России после начала военной операции на Украине, такое решение там объясняют поддержкой Киева. Москва осуждает антироссийские санкции и содействие Украине в ведении военных действий.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине. Ограничения затронули российскую энергетику, финансовый сектор и торговлю. Тогда под санкции попали в том числе 116 физических и юридических лиц.