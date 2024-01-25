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Эксклюзивы РБК ,  
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ФСБ и ФНС провели обыски у донецкого производителя сигарет

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Эксклюзивы РБК
Обыски и выемки прошли по 18 адресам, связанным с «Донецкой табачной компанией». Силовики нашли склады контрафакта без маркировки, изъяты более 12,5 млн пачек. В рекламе ДТК указывала, что выпускает Marlboro, Chesterfield и L&M
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски в «Донецкой табачной компании» (ДТК) — производителе сигарет в ДНР и связанных с ней организациях, рассказал РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил источник, знакомый с ситуацией на предприятии.

Обыски прошли по 18 адресам на территории ДНР в рамках работы по противодействию нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции, уточнил один из источников РБК. По его словам, изъяты более 12,5 млн пачек сигарет и документы, «подтверждающие факт совершения преступлений».

В 2022 году объем задекларированного выпуска компании составлял 884,3 млн сигарет. Тогда приказом Министерства доходов и сборов ДНР компании разрешили ввезти 294 544 кг табачного сырья.

Владельцем 95% предприятия выступает донецкий предприниматель Игорь Карасев, указано в ЕГРЮЛ. Еще 5% у гендиректора компании Валентина Хана.

Связаться с ООО «Донецкая табачная компания» не удалось. РБК направил письменный запрос в компании ООО «Альтер-Инвест» и ООО «Профи-Пресс», директором которых является Валентин Хан.

Информация о портфеле брендов компании в открытых источниках отсутствует. Но в одном из рекламных объявлений от имени ДТК, датированном 2019 годом, было указано, что на фабрике в Дебальцево компания выпускает сигареты Marlboro, Chesterfield, L&M, Winston, Lucky Strike, а также «Капитан Глеб Жеглов» и «Капитан Алексей Титаренко».

Один из источников РБК говорит, что компания «могла под заказ изготавливать сигареты многих брендов». «На территории «Донецкой табачной компании» обнаружены склады немаркированных сигарет
и оборудование, а также документы, подтверждающие незадекларированное производство», — отметил источник РБК.

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Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 Уголовного кодекса об обороте немаркированной продукции, а также рассматривается вопрос по ст. 180 о незаконном использовании товарного знака и 327.1 УК об использовании поддельных акцизных марок, говорят источники РБК, замечая, что «планируется также возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов» с учетом того, что в 2023 году на территории ДНР акциз на табачную продукцию ими не уплачивался.

Ранее издание RostovGazeta со ссылкой на региональную Торгово-
промышленную палату сообщало, что «один из заводов по производству поддельных табачных изделий расположен в Дебальцево, именно оттуда в Ростовскую область поступают сотни тысяч пачек контрафакта». «Контрафактные сигареты везут в регион личным транспортом и тайно, обходя таможенные посты. Объем перевозки нелегального табака из ДНР и ЛНР в последние годы значительно вырос, при этом продукция нелегальных фабрик составляет треть всего нелегального оборота сигарет в Ростовской области», — сообщала RostovGazeta.

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табак сигареты ДНР ФСБ ФНС
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