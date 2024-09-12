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Военная операция на Украине ,  
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Маск предрек третью мировую войну из-за разрешения Киеву бить по России

Маск: решение США разрешить Киеву бить вглубь России приведет к третьей мировой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Если США разрешат Украине наносить удары по российской территории, третья мировая война станет еще ближе, заявил американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х (бывший Twitter).

«Безусловно, это шаг в этом направлении», — прокомментировал Маск публикацию пользователя, который привел фрагменты статьи The Guardian об обсуждении на Западе планов снять ограничения для Украины.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в Белом доме подчеркивали, что эта позиция неизменна.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что смена политики в отношении этого вопроса может обсуждаться. Об этом он сказал перед поездкой на Украину для встречи с украинским лидером.

11 сентября газета The Guardian сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что Лондон уже принял решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Если бы не этот факт, Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не поехали бы на встречу с Зеленским.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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