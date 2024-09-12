В Курской области нашли целые дроны ВСУ

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В Пристенском районе Курской области обнаружили как обломки, так и целые беспилотники, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил глава района Виктор Петров в своем телеграм-канале.

По его словам, дроны нашли в том числе с неразорвавшейся боевой частью. Петров призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам беспилотников, поскольку они могут нанести вред.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

В ночь на 12 сентября средства ПВО Курской области сбили два беспилотника. Еще два было уничтожено над Белгородской областью и один — над Брянской.