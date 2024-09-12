На Сахалине военного осудили за повторный отказ от участия в спецоперации

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд обвинил военнослужащего в повторном неисполнении приказа об участии в военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В марте 2024 года военнослужащего К. приговорили к лишению свободы условно на два года и десять месяцев за неисполнение приказа в условиях вооруженного конфликта. Тогда уголовное дело завели по ч. 2.1 ст. 332 Уголовного кодекса. 21 июня военный в период мобилизации, «желая избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне проведения специальной военной операции, опасаясь за свою жизнь и здоровье», отказался ехать на фронт.

Судья частично присоединил к сентябрьскому приговору неотбытую часть наказания за март и приговорил К. к лишению свободы на 4,5 года в исправительной колонии общего режима. Военнослужащего взяли под стражу в зале суда, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В мае другой военнослужащий получил два года и шесть месяцев общего режима за отказ участвовать в военной операции. Получив приказ в январе, он не стал ехать в воинскую часть в зону проведения военной операции на Украине.