В Екатеринбурге простились с Героем России Игорем Родобольским
В Екатеринбурге состоялась церемония прощания с Героем России, летчиком-снайпером Игорем Родобольским, сообщила местная телекомпания ОТВ.
Летчик умер 8 сентября. По словам его сына Олега, причиной смерти стала тяжелая болезнь. У Родобольского была сердечная недостаточность, несколько лет назад он переболел пневмонией.
В церемонии прощания принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Власти региона объявили о решении назвать местный центр патриотического воспитания молодежи в честь Родобольского. Летчик возглавлял центр с 2013 года.
Родобольский участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Афганистане, был в командировке в Камбодже в рамках миссии ООН.
Герой России был награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, а также двумя медалями «За воинскую доблесть». В 2018 году летчик попал в Книгу рекордов Вооруженных сил России как обладатель максимального количества государственных военных наград.
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