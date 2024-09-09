Умер Герой России летчик Игорь Родобольский

Игорь Родобольский (Фото: rcpv96 / VK)

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет, сообщил Свердловский центр патриотического воспитания, директором которого он был.

Родобольский скончался накануне, 8 сентября. Пресс-служба не уточнила причины его смерти. Центр называет его самым титулованным офицером страны. Родобольский — Герой России, он награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, а также двумя медалями «За воинскую доблесть».

В Афганистане он совершил более 200 боевых вылетов, и более 1700 боевых вылетов во время боевых действий на Северном Кавказе. Там он эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров.

Родобольский участвовал в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, был в командировке в Камбодже в рамках миссии ООН. Помимо боевых вылетов, он совершал и гуманитарные, в частности доставлял грузы и вывозил население во время наводнения в Чечне в 2002 году. После увольнения в запас он стал первым директором Регионального центра патриотического воспитания.