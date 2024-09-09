Сын Героя России Родобольского назвал причину его смерти
Причиной смерти Героя России, летчика-снайпера Игоря Родобольского стала тяжелая болезнь, сообщил ИА «Регнум» его сын Олег.
«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось», — сказал он.
Родобольский добавил, что несколько лет назад его отец переболел пневмонией, и предположил, что «все наложилось». Официального заключения от медиков пока нет, уточнил он.
Родобольский умер накануне, 8 сентября, в возрасте 64 лет. Свердловский центр патриотического воспитания, директором которого был военнослужащий, назвал его самым титулованным офицером страны.
Звание Героя России ему присвоили в 2003 году «за проявленный героизм при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе». Там он эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров.
Помимо этого, Родобольский участвовал в боевых действиях в Афганистане, где совершил более 200 вылетов, а также был в командировке в Камбодже в рамках миссии ООН.
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