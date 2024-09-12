Корабли трех флотов начали маневры в рамках учений «Океан-2024»

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Корабельная группа трех флотов Военно-морского флота (ВМФ) начала боевые упражнения в Средиземном море в рамках учений «Океан-2024», сообщила пресс-служба Минобороны.

В маневрах участвуют фрегат «Адмирал Григорович» и корвет «Меркурий» Черноморского флота, судно «Адмирал Советского Союза Горшков» Северного флота и дизельная подлодка «Уфа» Тихоокеанского флота.

Военные отразили атаки безэкипажных катеров и беспилотников. В небе экипажи поддерживали вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52.

Кроме того, моряки при поддержке самолетов Су-24М и комплексов радиоэлектронной борьбы отразили импровизированный воздушный удар. С помощью самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27 экипажи кораблей отработали поиск и уничтожение вражеских подводных лодок.

Учения «Океан-2024» стартовали 10 сентября, они продлятся до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В церемонии открытия принял участие по видеосвязи президент Владимир Путин.

В тренировках примут участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих. К маневрам привлекли сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, воинские контингенты стран-партнеров.