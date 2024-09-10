Путин будет наблюдать за военными учениями «Океан-2024» по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в командно-штабных учениях «Океан-2024» по видеосвязи из ситуационного центра в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер скажет вступительное слово, затем министр обороны Андрей Белоусов, главком Военно-морского флота Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

«Участвуют также наши зарубежные партнеры», — сказал Песков, не уточнив, какие именно страны присоединятся к учениям.

Ранее Китай анонсировал военно-морские учения с Россией.

Video

Учения «Океан-2024» начались 10 сентября, они должны продлиться до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В них примут участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих. К маневрам будут привлечены сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, воинские контингенты стран-партнеров.

Минобороны назвало главной задачей учений проверку готовности ВМФ к «решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники».