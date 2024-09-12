Байден сфотографировался в кепке в поддержку Трампа
Президент США Джо Байден надел кепку с надписью «Трамп 2024» в ходе мероприятия, посвященного годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Фото президента опубликовал предвыборный штаб Трампа в соцсети Х (Twitter).
«Спасибо за поддержку, Джо», — написала пресс-служба кандидата в президенты США.
Фотографию сделали во время визита Байдена на пожарную станцию в Шэнксвилле в штате Пенсильвания, объяснил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на своей странице в соцсети Х. Рядом со станцией в 2001 году разбился один из захваченных террористами самолетов.
Во время разговора с сотрудниками экстренных служб Байден заявил о необходимости единства страны после событий 11 сентября.
«В качестве жеста он дал кепку одному из сторонников Трампа, который затем аналогичным образом сказал, что Байдену следует надеть кепку Трампа», — написал Бейтс.
Президент надел аксессуар и некоторое время ходил в кепке, отметил представитель Белого дома.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Демократическую партию должен был представлять Джо Байден, но после своего неудачного выступления на теледебатах с Трампом политик вышел из гонки. На пост президента страны от демократов утверждена нынешний вице-президент Камала Харрис.
В ночь на 11 сентября состоялись первые дебаты Харрис и Трампа. Экспресс-опрос CNN и SSRS показал, что 63% зарегистрированных избирателей США отдали победу Харрис.
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