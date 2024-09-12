 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил о готовности выступить в России

Британский музыкант, сооснователь и экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концерты. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно» — сказал Уотерс.

По словам музыканта, ему уже предлагали выступить в Москве и Санкт-Петербурге, однако организовать концертный тур — непростое дело, поскольку его компания состоит из почти 170 человек, а оборудование перевозят 30 тягачей с прицепами.

«Поеду ли я в турне снова? Не знаю. Если да — хотел бы выступить в России и на Украине», — отметил Уотерс.

Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед российскими военными
Политика
Роджер Уотерс

В феврале 2023 года, выступая на заседании Совбеза ООН, Уотерс осудил военную операцию на Украине, но сказал, что она «не была неспровоцированной», после чего осудил также и «провокаторов». Музыкант также заявил, что президент Владимир Путин «ведет свою страну к благу для всего народа России».

Тогда же музыкант заявил, что поменял свое мнение насчет российского президента Владимира Путина и стал его больше уважать.

В июле 2024 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить перед российскими военными.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Роджер Уотерс Pink Floyd концерты Луганск
Материалы по теме
Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед российскими военными
Политика
Роджер Уотерс отверг обвинения в восхвалении нацизма
Общество
Посол Украины предложил Уотерсу переехать в Россию из-за слов об операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Не только Volkswagen. Две трети немецких компаний выводят заводы за рубежPro, 07:00
Спрос на фестивали и стендапы в России вырос на 35%Технологии и медиа, 07:00
Экс-главе иркутского Минздрава дали 18 лет за взятки и злоупотребленияОбщество, 06:52
Основатель Pink Floyd Уотерс заявил о готовности выступить в РоссииПолитика, 06:32
Подозреваемому в покушении на Авраама Руссо предъявили новое обвинениеПолитика, 06:23
«Ромир» рассказал, сколько россияне могут купить бургеровЭкономика, 06:00
По северу Израиля выпустили 40 ливанских ракетПолитика, 05:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп заявил, что выиграл дебаты и не считает необходимым новый раундПолитика, 05:16
В РАН предупредили об ударе облака солнечной плазмы 13 сентябряОбщество, 04:44
Больше половины россиян отложили ремонтОбщество, 04:22
Антонов заявил, что США «довольны гибелью славян» в конфликте на УкраинеПолитика, 04:22
Умер экс-президент Перу Альберто ФухимориПолитика, 04:08
Алаудинов сообщил об уничтожении расчета «Баба-яга» в Курской областиПолитика, 03:55
Пентагон выделил Raytheon $1,2 млрд на ракеты, в том числе для УкраиныПолитика, 03:45