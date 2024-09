Основатель Pink Floyd Уотерс заявил о готовности выступить в России

Британский музыкант, сооснователь и экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концерты. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно» — сказал Уотерс.

По словам музыканта, ему уже предлагали выступить в Москве и Санкт-Петербурге, однако организовать концертный тур — непростое дело, поскольку его компания состоит из почти 170 человек, а оборудование перевозят 30 тягачей с прицепами.

«Поеду ли я в турне снова? Не знаю. Если да — хотел бы выступить в России и на Украине», — отметил Уотерс.

В феврале 2023 года, выступая на заседании Совбеза ООН, Уотерс осудил военную операцию на Украине, но сказал, что она «не была неспровоцированной», после чего осудил также и «провокаторов». Музыкант также заявил, что президент Владимир Путин «ведет свою страну к благу для всего народа России».

Тогда же музыкант заявил, что поменял свое мнение насчет российского президента Владимира Путина и стал его больше уважать.

В июле 2024 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить перед российскими военными.