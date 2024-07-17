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Военная операция на Украине ,  
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Медведев пригласил Pink Floyd выступить перед российскими военными

Медведев пригласил Уотерса из Pink Floyd выступить перед российскими военными
Сюжет
Военная операция на Украине

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил британского музыканта, сооснователя и экс-лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед бойцами военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Так Медведев ответил на вопрос о музыкальном таланте и политической позиции, в котором противопоставлялись Уотерс, поддерживающий военную спецоперацию и фронтмен U2 Боно, выступающий против нее.

«Я рад, что он (Роджерс. - РБК) меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза также добавил, что в музыкальном плане ему ближе стилистика творчества сооснователя Pink Floyd.

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Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

В феврале прошлого года, выступая на заседании Совбеза ООН, Уотерс осудил военную операцию на Украине, но сказал, что она «не была неспровоцированной», после чего осудил также и «провокаторов». Музыкант также заявил, что президент Владимир Путин «ведет свою страну к благу для всего народа России».

Тогда же музыкант заявил, что поменял свое мнение насчет российского президента Владимира Путина и стал его больше уважать.

Ирландская группа U2 после начала российской военной операции опубликовала в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) несколько постов в поддержку Украины. Кроме того, участники группы выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве и спели вместе с украинской группой «Антитела» песню Stand by Me Бена Кинга, заменив слова в ней на Stand by Ukraine.

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Совбез Pink Floyd Роджер Уотерс
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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