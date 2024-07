Медведев пригласил Pink Floyd выступить перед российскими военными

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил британского музыканта, сооснователя и экс-лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед бойцами военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Так Медведев ответил на вопрос о музыкальном таланте и политической позиции, в котором противопоставлялись Уотерс, поддерживающий военную спецоперацию и фронтмен U2 Боно, выступающий против нее.

«Я рад, что он (Роджерс. - РБК) меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза также добавил, что в музыкальном плане ему ближе стилистика творчества сооснователя Pink Floyd.

В феврале прошлого года, выступая на заседании Совбеза ООН, Уотерс осудил военную операцию на Украине, но сказал, что она «не была неспровоцированной», после чего осудил также и «провокаторов». Музыкант также заявил, что президент Владимир Путин «ведет свою страну к благу для всего народа России».

Тогда же музыкант заявил, что поменял свое мнение насчет российского президента Владимира Путина и стал его больше уважать.

Ирландская группа U2 после начала российской военной операции опубликовала в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) несколько постов в поддержку Украины. Кроме того, участники группы выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве и спели вместе с украинской группой «Антитела» песню Stand by Me Бена Кинга, заменив слова в ней на Stand by Ukraine.