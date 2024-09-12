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Военная операция на Украине ,  
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Суд лишил квартиры организовавшего атаку на Брянскую область лидера РДК

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Военная операция на Украине

В Москве Перовский суд выписал из квартиры лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признан террористической организацией и запрещен в России) Дениса Капустина (внесен в реестр террористов и экстремистов), который заочно приговорен в России к пожизненному сроку за участие в нападении на Брянскую область, говорится в решении суда.

«Признать Капустина Дениса Евгеньевича прекратившим права пользования квартирой <...> Настоящее решение является основанием для снятия Капустина Дениса Евгеньевича с регистрационного учета по указанному месту жительства», — говорится в сообщении.

Иск направила мать лидера РДК Мария Корчагина. По ее словам, сын заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, матери приходилось на свои деньги содержать квартиру и оплачивать коммунальные услуги. Кочаргина подчеркнула, что Капустин проживает за пределами России, никаких семейных отношений с сыном у нее не сохранилось.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

РДК брала на себя ответственность за несколько нападений на госграницу России и на приграничные регионы, в том числе за попытку прорваться в Курскую и Белгородскую области 12 марта. По данным ФСБ, Капустин также причастен к покушению на председателя совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева.

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