Задержанный в Москве сторонник РДК признал вину в подготовке теракта

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Задержанный в Москве сторонник «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) признал вину по делу о подготовке теракта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мужчина признал вину», — сказал собеседник агентства.

О том, что в столице расследуется дело против 27-летнего сторонника РДК, «РИА Новости» сообщило со ссылкой на правоохранителей двумя днями ранее.

Источник агентства рассказал, что, по версии следствия, мужчина начал переписываться с членами организации в октябре 2023 года. Позднее «с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации» он приехал к военкомату на северо-западе Москвы.

После этого мужчину задержали. Дело о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) возбудили против него в начале июня.

Бойцы РДК участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Они неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы.

В конце мая сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Омска, который собирался в составе РДК воевать против России. По версии спецслужбы, он также создал аккаунт в социальных сетях, где организовал сбор средств для организации. Против него возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.