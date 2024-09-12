Центр Горловки остался без света из-за попадания снаряда в подстанцию
Украинский снаряд попал в одну из подстанций Горловки Донецкой народной республики. Центр города обесточен, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее в ночь с 11 на 12 сентября Приходько также сообщил о попадании в подстанцию со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда в результате атаки без света остались Микрорайон «Квартал 245» и жилмассив «Строитель».
Горловка расположена почти в 20 км к северо-востоку от Донецка.
10 сентября Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР — Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку. Бои за Красногоровку шли с начала военной операции.
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