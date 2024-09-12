 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Центр Горловки остался без света из-за попадания снаряда в подстанцию

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский снаряд попал в одну из подстанций Горловки Донецкой народной республики. Центр города обесточен, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь с 11 на 12 сентября Приходько также сообщил о попадании в подстанцию со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда в результате атаки без света остались Микрорайон «Квартал 245» и жилмассив «Строитель».

Горловка расположена почти в 20 км к северо-востоку от Донецка.

В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную часть
Политика

10 сентября Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР — Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку. Бои за Красногоровку шли с начала военной операции.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Горловка ДНР ВСУ
Материалы по теме
Российские войска заняли Новогродовку в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Кирово и Журавки в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль двух сел в ЛНР и ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моряПолитика, 02:27
Экс-замглавы Липецкой области заочно арестовали с четвертой попыткиПолитика, 02:04
Центр Горловки остался без света из-за попадания снаряда в подстанциюПолитика, 01:55
Блинкен назвал вступление Украины в НАТО неизбежнымПолитика, 01:37
Медведев усомнился в обещанном Лондоном 100-летнем партнерстве с КиевомПолитика, 01:01
В Брянской области сбили украинский беспилотникПолитика, 00:47
Минтранс предложил упростить техконтроль для самозанятых таксистовОбщество, 00:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Белгородской областью сбили шестой за сутки беспилотникПолитика, 00:13
Проекты создания электростанций на юге России разработали четыре компанииБизнес, 00:00
Минэк заложил в консервативный прогноз «переохлаждение» экономикиЭкономика, 00:00
В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную частьПолитика, 11 сен, 23:47
Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами на борту пристыковался к МКСОбщество, 11 сен, 23:35
Джек Ма предупредил, что ни одна компания не будет «на вершине» вечноБизнес, 11 сен, 23:31
В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полетеОбщество, 11 сен, 22:36