Центр Горловки остался без света из-за попадания снаряда в подстанцию

Украинский снаряд попал в одну из подстанций Горловки Донецкой народной республики. Центр города обесточен, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь с 11 на 12 сентября Приходько также сообщил о попадании в подстанцию со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда в результате атаки без света остались Микрорайон «Квартал 245» и жилмассив «Строитель».

Горловка расположена почти в 20 км к северо-востоку от Донецка.

10 сентября Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР — Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку. Бои за Красногоровку шли с начала военной операции.