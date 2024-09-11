В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную часть
Пожарную часть в Луганской народной республике (ЛНР) атаковал украинский беспилотник, сообщила пресс-служба МЧС России.
В пресс-службе уточнили, что личный состав не пострадал, однако были повреждены служебные и личные автомобили.
Кременная перешла под контроль России в апреле 2022 года. Город находится в Северодонецком районе на западе ЛНР.
9 августа украинские военные обстреляли городскую больницу в Кременной. По словам главы администрации города Вячеслава Третьякова, пострадала одна сотрудница, были повреждены здания и две машины скорой помощи. Третьяков подчеркнул тогда, что это «ставит под угрозу оказание неотложной медицинской помощи».
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