В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную часть

Пожарную часть в Луганской народной республике (ЛНР) атаковал украинский беспилотник, сообщила пресс-служба МЧС России.

В пресс-службе уточнили, что личный состав не пострадал, однако были повреждены служебные и личные автомобили.

Кременная перешла под контроль России в апреле 2022 года. Город находится в Северодонецком районе на западе ЛНР.

9 августа украинские военные обстреляли городскую больницу в Кременной. По словам главы администрации города Вячеслава Третьякова, пострадала одна сотрудница, были повреждены здания и две машины скорой помощи. Третьяков подчеркнул тогда, что это «ставит под угрозу оказание неотложной медицинской помощи».