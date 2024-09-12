В Брянской области сбили украинский беспилотник

Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.





Ранее в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. Тогда больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72.

Еще 20 дронов уничтожили над Подмосковьем, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской областями.



