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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. 

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
Политика
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Ранее в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. Тогда больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72.

Еще 20 дронов уничтожили над Подмосковьем, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской областями.


 

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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