В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. Тогда больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72.
Еще 20 дронов уничтожили над Подмосковьем, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской областями.
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