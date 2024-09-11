Жительница Белгородской области получила ранение под артобстрелом

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще два населенных пункта Белгородской области, местная жительница получила ранение предплечья, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. «Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в волоконовскую ЦРБ», — уточнил Гладков.

Затем пострадавшую переведут в валуйскую ЦРБ, добавил он.

Губернатор добавил, что в одном из частных домов в селе выбиты окна, а осколками повреждена хозпостройка во дворе.

Кроме того, на автодороге Шебекино — Белгород взорвался дрон.

Ранее Гладков сообщал, что мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовик в селе Байцуры Борисовского района. Пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в борисовскую ЦРБ.