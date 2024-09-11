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Военная операция на Украине ,  
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Жительница Белгородской области получила ранение под артобстрелом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще два населенных пункта Белгородской области, местная жительница получила ранение предплечья, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. «Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в волоконовскую ЦРБ», — уточнил Гладков.

Затем пострадавшую переведут в валуйскую ЦРБ, добавил он.

Мужчина получил тяжелые ранения при атаке дрона на Белгородскую область
Политика
Фото:Vvgladkov / Telegram

Губернатор добавил, что в одном из частных домов в селе выбиты окна, а осколками повреждена хозпостройка во дворе.

Кроме того, на автодороге Шебекино — Белгород взорвался дрон.

Ранее Гладков сообщал, что мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовик в селе Байцуры Борисовского района. Пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в борисовскую ЦРБ.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ранение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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