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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли больницу в Кременной

Глава Кременной Третьяков: ВСУ нанесли удар по больнице, пострадала сотрудница
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные ударили по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала одна сотрудница, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем телеграм-канале.

«Был нанесен удар по городской больнице, в результате которого пострадала работница медицинского учреждения, и здания получили значительные повреждения. <...> Две машины скорой помощи также были повреждены, что ставит под угрозу оказание неотложной медицинской помощи», — рассказал Третьяков.

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Кременная перешла под контроль России в апреле 2022 года. Город находится в Северодонецком районе на западе ЛНР.

Города ЛНР и ДНР регулярно попадают под обстрелы или атаки беспилотников со стороны Украины. В конце июля дрон сбросил взрывоопасный предмет в Донецке, в результате удара ранение получил местный житель.

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