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В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полете

Пляж&nbsp;Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс, Австралия
Пляж Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс, Австралия (Фото: Google Maps)

Дверь частного самолета оторвалась в полете и упала на пляж с отдыхающими в Австралии, сообщает Daily Mail Australia.

Инцидент произошел на пляже Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс. Как отмечает издание, дверь упала недалеко от рыбака — тот продолжил ловить рыбу. На пляже также находилась группа серферов. Один из них рассказал, что оторвавшуюся часть самолета затем обнаружили в прибрежных кустах, с побережья ее унесли.

Телеканал ABC сообщает, что дверь принадлежала частному американскому четырехместному самолету RV-10, пилот и пассажир благополучно приземлились после инцидента. По словам пилота, «защелка двери не была надежно зафиксирована».

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В январе самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда, после того как у лайнера отвалился люк аварийного выхода. Никто из 171 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

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Австралия самолет пляж разгерметизация
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