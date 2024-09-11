В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полете
Дверь частного самолета оторвалась в полете и упала на пляж с отдыхающими в Австралии, сообщает Daily Mail Australia.
Инцидент произошел на пляже Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс. Как отмечает издание, дверь упала недалеко от рыбака — тот продолжил ловить рыбу. На пляже также находилась группа серферов. Один из них рассказал, что оторвавшуюся часть самолета затем обнаружили в прибрежных кустах, с побережья ее унесли.
Телеканал ABC сообщает, что дверь принадлежала частному американскому четырехместному самолету RV-10, пилот и пассажир благополучно приземлились после инцидента. По словам пилота, «защелка двери не была надежно зафиксирована».
В январе самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда, после того как у лайнера отвалился люк аварийного выхода. Никто из 171 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.
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