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«Роскосмос» сообщил о корректировке высоты орбиты МКС

28 августа, состоялась корректировка высоты орбиты Международной космической станции (МСК) перед прибытием «Союза МС-26», а также перед посадкой «Союза МС-25», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«В 04:46 мск включились двигатели «Прогресса МС-28», проработали 1075,42 секунды и выдали импульс величиной 1,95 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,4 км и составила 419,41 км над поверхностью Земли», — говорится в сообщении.

Запуск «Союза МС-26» запланирован на 11 сентября.

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Ранее, 17 августа, грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС. На нем доставили более 2,6 т грузов, в числе которых топливо, аппаратура и оборудование для систем станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-28» стартовала с космодрома Байконур рано утром 15 августа. Это девятый пуск российской ракеты в 2024 году.

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