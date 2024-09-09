Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 3

Три человека получили ранения в результате обстрела села Грузское в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее он информировал об одной контуженой женщине.

«Количество пострадавших увеличилось до трех. В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины: у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра», — уточнил глава региона. Обеих пострадавших затем переведут в белгородскую больницу.

Гладков также добавил, что более тщательный осмотр жилого сектора выявил новые повреждения домов и построек, осколками посечен легковой автомобиль. «Также есть повреждения на линиях электропередачи — жители села временно остаются без света», — рассказал он.

Дальнейшие обходы домов продолжатся в светлое время суток, а ремонт начнется, когда разрешит Минобороны, отметил губернатор.