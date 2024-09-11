Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Силы ПВО отражают атаку дронов, сказал Андрей Чибис. Утром Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропортах Мурманска и Апатитов в целях безопасности

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Мурманская область подверглась атаке украинских беспилотников, работает ПВО, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить», — сказал он.

По словам Чибиса, все необходимые меры безопасности принимаются, силы ПВО отражают атаку дронов.

Утром Росавиация объявила об ограничении полетов в аэропортах Мурманска и Апатитов в целях безопасности.

В прошлый раз оба аэропорта закрывались на несколько часов 21 августа. Губернатор сообщал об угрозе атаки беспилотников.