 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО отражают атаку дронов, сказал Андрей Чибис. Утром Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропортах Мурманска и Апатитов в целях безопасности

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников
Video

Мурманская область подверглась атаке украинских беспилотников, работает ПВО, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить», — сказал он.

По словам Чибиса, все необходимые меры безопасности принимаются, силы ПВО отражают атаку дронов.

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли для полетов
Политика
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Утром Росавиация объявила об ограничении полетов в аэропортах Мурманска и Апатитов в целях безопасности.

В прошлый раз оба аэропорта закрывались на несколько часов 21 августа. Губернатор сообщал об угрозе атаки беспилотников.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мурманская область Андрей Чибис беспилотники
Андрей Чибис фото

Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
Материалы по теме
Обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский
Политика
Минобороны сообщило о перехвате 4 дронов за ночь
Политика
Губернатор сообщил о восьми пострадавших из-за удара дрона в Раменском
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Карпин тремя словами описал поездку сборной России во ВьетнамСпорт, 12:52
CNN узнал, что Киев уже использовал большую часть полученных ATACMSПолитика, 12:46
Суд ЕС постановил снять санкции с дочери главы «Транснефти»Политика, 12:42
Двое детей попали в больницу после поджога вертолета в НоябрьскеПолитика, 12:41
Компания жены сенатора вложит ₽1,5 млрд в производство игристого винаВино, 12:40
Экс-следователю запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взяткеОбщество, 12:32
Великобритания ввела санкции против еще десяти российских нефтетанкеровПолитика, 12:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Выброшенное Солнцем облако плазмы разминулось с ЗемлейОбщество, 12:27
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром МасляковымОбщество, 12:25
«Ты позоришь страну». Чем запомнились дебаты между Трампом и ХаррисПолитика, 12:22
Брендинг: как позиционирование компании определяет развитие бизнесаPro, 12:22
Суд ЕС решил, что Тимченко и Фридман должны раскрыть свои активы в ЕвропеЭкономика, 12:19
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 12:16
В Киев прибыли президент Литвы, премьер Латвии и глава чешского сенатаПолитика, 12:15