Рига подготовила для отправки Киеву 1,4 тыс. беспилотников. По словам главы Минобороны Латвии, в рамках «коалиции дронов» республика передала 3 тыс. БПЛА. Россия осуждает любую помощь Запада Украине

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Латвия подготовила крупнейшую партию из 1,4 тыс. беспилотных летательных аппаратов для отправки на Украину, заявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс на своей странице в X (ранее Twitter).

«Самый объемный пакет от латвийских производителей — 1400 беспилотников», — написал он. По словам Спрудса, объявленная Минобороны Латвии закупка более 2,7 тыс. дронов для Украины завершена.

В рамках международной «коалиции дронов» Рига предоставила 3 тыс. беспилотников различных типов и характеристик Киеву, добавил он. Министр подчеркнул, что Латвия продолжит оказывать поддержку Украине до окончания военной операции.

Прибалтийская республика совместно с Великобританией возглавляет «коалицию дронов», целью которой является организация соответствующих поставок Украине. В производстве беспилотников в рамках этой инициативы задействованы свыше 265 компаний. 13 августа Спрудс анонсировал поставку порядка 500 дронов Киеву.

В конце мая 2024 года глава Минобороны Латвии заявил о планах по созданию «армии дронов» для внедрения в собственные вооруженные силы на фоне конфликта на Украине. Он оценил реализацию этой инициативы в €20 млн. В частности, для охраны границы с помощью беспилотников Рига договорилась о сотрудничестве с Литвой, Эстонией, Норвегией, Финляндией и Польшей.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не имеет территориальных претензий к членам НАТО и не собирается с ними воевать.