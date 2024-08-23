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Военная операция на Украине ,  
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Латвия анонсировала поставку крупнейшей партии дронов Украине

Глава Минобороны Латвии анонсировал поставку крупнейшей партии дронов Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Рига подготовила для отправки Киеву 1,4 тыс. беспилотников. По словам главы Минобороны Латвии, в рамках «коалиции дронов» республика передала 3 тыс. БПЛА. Россия осуждает любую помощь Запада Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Латвия подготовила крупнейшую партию из 1,4 тыс. беспилотных летательных аппаратов для отправки на Украину, заявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс на своей странице в X (ранее Twitter).

«Самый объемный пакет от латвийских производителей — 1400 беспилотников», — написал он. По словам Спрудса, объявленная Минобороны Латвии закупка более 2,7 тыс. дронов для Украины завершена.

В рамках международной «коалиции дронов» Рига предоставила 3 тыс. беспилотников различных типов и характеристик Киеву, добавил он. Министр подчеркнул, что Латвия продолжит оказывать поддержку Украине до окончания военной операции.

Прибалтийская республика совместно с Великобританией возглавляет «коалицию дронов», целью которой является организация соответствующих поставок Украине. В производстве беспилотников в рамках этой инициативы задействованы свыше 265 компаний. 13 августа Спрудс анонсировал поставку порядка 500 дронов Киеву.

Нидерланды передадут €20 млн на производство дронов для Украины
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters
В конце мая 2024 года глава Минобороны Латвии заявил о планах по созданию «армии дронов» для внедрения в собственные вооруженные силы на фоне конфликта на Украине. Он оценил реализацию этой инициативы в €20 млн. В частности, для охраны границы с помощью беспилотников Рига договорилась о сотрудничестве с Литвой, Эстонией, Норвегией, Финляндией и Польшей.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не имеет территориальных претензий к членам НАТО и не собирается с ними воевать.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Латвия беспилотники Военная операция на Украине Минобороны
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