Латвия анонсировала поставку крупнейшей партии дронов Украине
Латвия подготовила крупнейшую партию из 1,4 тыс. беспилотных летательных аппаратов для отправки на Украину, заявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс на своей странице в X (ранее Twitter).
«Самый объемный пакет от латвийских производителей — 1400 беспилотников», — написал он. По словам Спрудса, объявленная Минобороны Латвии закупка более 2,7 тыс. дронов для Украины завершена.
В рамках международной «коалиции дронов» Рига предоставила 3 тыс. беспилотников различных типов и характеристик Киеву, добавил он. Министр подчеркнул, что Латвия продолжит оказывать поддержку Украине до окончания военной операции.
Прибалтийская республика совместно с Великобританией возглавляет «коалицию дронов», целью которой является организация соответствующих поставок Украине. В производстве беспилотников в рамках этой инициативы задействованы свыше 265 компаний. 13 августа Спрудс анонсировал поставку порядка 500 дронов Киеву.
заявил о планах по созданию «армии дронов» для внедрения в собственные вооруженные силы на фоне конфликта на Украине. Он оценил реализацию этой инициативы в €20 млн. В частности, для охраны границы с помощью беспилотников Рига договорилась о сотрудничестве с Литвой, Эстонией, Норвегией, Финляндией и Польшей.
Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не имеет территориальных претензий к членам НАТО и не собирается с ними воевать.
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