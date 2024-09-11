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Военная операция на Украине ,  
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Конгрессвумен призвала власти США позвонить Зеленскому и Путину

Конгрессвумен США Тейлор-Грин призвала позвонить Путину и Зеленскому
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Марджори Тейлор-Грин
Марджори Тейлор-Грин (Фото: Annabelle Gordon / CNP / Global Look Press)

Власти США должны связаться с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы положить конец конфликту, заявила член палаты представителей конгресса США, член Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в своем X.

«Война на Украине никогда бы не началась, если бы [кандидат от Республиканской партии Дональд] Трамп был президентом. <...> Позвоните Зеленскому и Путину и положите конец войне!» — написала она на своей странице в соцсети.

«Проглотил наживку»: что американские СМИ пишут о дебатах Трампа с Харрис
Политика
Фото:Adam Gray / Reuters

В ночь с 10 на 11 сентября в Филадельфии прошли теледебаты между кандидатами в президенты США — демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Организатором дебатов выступил телеканал ABC. Сами президентские выборы должны состояться 5 ноября.

В ходе дебатов обсуждался в том числе конфликт на Украине. Трамп в очередной раз пообещал, что завершит там боевые действия в случае победы. По его словам, нынешний президент Джо Байден «понятия не имел», как разговаривать с Путиным, что и привело к началу военной операции на Украине. Харрис заявила, что ее оппонент сможет завершить конфликт, только если «сдаст позиции».

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Дональд Трамп Камала Харрис Владимир Путин Владимир Зеленский Украина Марджори Тейлор Грин
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