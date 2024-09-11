Конгрессвумен призвала власти США позвонить Зеленскому и Путину

Марджори Тейлор-Грин (Фото: Annabelle Gordon / CNP / Global Look Press)

Власти США должны связаться с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы положить конец конфликту, заявила член палаты представителей конгресса США, член Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в своем X.

«Война на Украине никогда бы не началась, если бы [кандидат от Республиканской партии Дональд] Трамп был президентом. <...> Позвоните Зеленскому и Путину и положите конец войне!» — написала она на своей странице в соцсети.

В ночь с 10 на 11 сентября в Филадельфии прошли теледебаты между кандидатами в президенты США — демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Организатором дебатов выступил телеканал ABC. Сами президентские выборы должны состояться 5 ноября.

В ходе дебатов обсуждался в том числе конфликт на Украине. Трамп в очередной раз пообещал, что завершит там боевые действия в случае победы. По его словам, нынешний президент Джо Байден «понятия не имел», как разговаривать с Путиным, что и привело к началу военной операции на Украине. Харрис заявила, что ее оппонент сможет завершить конфликт, только если «сдаст позиции».