Минобороны: ВСУ потеряли более 350 человек и 13 единиц бронетехники за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 350 военных, сообщило российское Минобороны в сводке за 11 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие», — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области, которые начались 6 августа, украинская армия потеряла 12,2 тыс. военнослужащих и почти сотню танков.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России уничтожили группу украинских военных у села Гордеевка в Курской области. Это село, которое находится в Кореневском районе региона, примерно в 2 км от границы с Украиной.

О том, что российские военные освободили почти десять населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, не уточнив, о каких именно пунктах идет речь. Он находится в зоне боевых действий.