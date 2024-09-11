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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли более 350 человек и 13 единиц бронетехники за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 350 военных, сообщило российское Минобороны в сводке за 11 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие», — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области, которые начались 6 августа, украинская армия потеряла 12,2 тыс. военнослужащих и почти сотню танков.

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Фото:Министерство обороны России / Reuters

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России уничтожили группу украинских военных у села Гордеевка в Курской области. Это село, которое находится в Кореневском районе региона, примерно в 2 км от границы с Украиной.

О том, что российские военные освободили почти десять населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, не уточнив, о каких именно пунктах идет речь. Он находится в зоне боевых действий.

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