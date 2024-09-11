«РИА Новости» сообщило об уничтожении группы ВСУ у курской Гордеевки
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота России уничтожили группу украинских военных у села Гордеевка в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Гордеевка — село, располагающееся в Кореневском районе Курской области, примерно в 2 км от границы с Украиной.
Ранее источник «РИА Новости» рассказал, что морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен шестерых украинских военных в Курской области.
Собеседник агентства, ссылаясь на слова морпехов, уточнил, что у украинских военных «не было при себе ни припасов, ни боекомплекта». На допросе пленные рассказали, что потеряли связь с подразделением и заблудились в попытке отступить к своим.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
В Перми произошло обрушение в жилом доме
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России
Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов