«РИА Новости»: морпехи уничтожили группу ВСУ у села Гордеевка в Курской области

«РИА Новости» сообщило об уничтожении группы ВСУ у курской Гордеевки

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота России уничтожили группу украинских военных у села Гордеевка в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Гордеевка — село, располагающееся в Кореневском районе Курской области, примерно в 2 км от границы с Украиной.

Ранее источник «РИА Новости» рассказал, что морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен шестерых украинских военных в Курской области.

Собеседник агентства, ссылаясь на слова морпехов, уточнил, что у украинских военных «не было при себе ни припасов, ни боекомплекта». На допросе пленные рассказали, что потеряли связь с подразделением и заблудились в попытке отступить к своим.