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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило об уничтожении группы ВСУ у курской Гордеевки

«РИА Новости»: морпехи уничтожили группу ВСУ у села Гордеевка в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота России уничтожили группу украинских военных у села Гордеевка в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Гордеевка — село, располагающееся в Кореневском районе Курской области, примерно в 2 км от границы с Украиной.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее источник «РИА Новости» рассказал, что морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен шестерых украинских военных в Курской области.

Собеседник агентства, ссылаясь на слова морпехов, уточнил, что у украинских военных «не было при себе ни припасов, ни боекомплекта». На допросе пленные рассказали, что потеряли связь с подразделением и заблудились в попытке отступить к своим.

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