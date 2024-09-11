 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Тульской области нашли сбитую ракету на фоне сообщений об атаке ВСУ

В Тульской области нашли сбитую ракету ВСУ С-200
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

В Ефремовском районе Тульской области нашли сбитую украинскую ракету, сообщают издание «Тульские новости» и телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на источники.

«Первый Тульский» пишет, что ракету сбили в ночь на 11 сентября. По информации «Тульских новостей», речь идет о ракете С-200.

Местные власти и Минобороны пока не комментировали атаку. В результате никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ефремовский район расположен на юго-востоке Тульской области. Он граничит с Липецкой и Орловской областями.

Минобороны сообщило о сбитой над Липецкой областью ракете С-200
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

С-200 — советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия, разработанный в конце 1960-х годов. Высота зоны поражения — до 40,8 км, глубина зоны поражения — до 255 км для более поздних модификаций. После распада СССР у Украины оставалось несколько комплексов С-200 и до 150 ракет к ним.

Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении таких ракет над российскими территориями.

После начала военной операции на Украине Тульская область неоднократно подвергалась атакам ВСУ. Накануне, 10 сентября, над регионом сбили 13 беспилотников. Обломки двух аппаратов упали на территории одного из объектов топливно-энергетического комплекса, его работа не была нарушена.

Телеграм-канал Baza сообщал, что в ночь на 11 сентября местные жители сообщили о взрыве, который они слышали в Ефремовском районе области.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тульская область ракета ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской области
Политика
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Тульской области
Общество
Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара на складе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
На Украине предложили отменить медали в школахОбщество, 17:28
Глава «Зенита» рассказал о желании Соболева доказать свою состоятельностьСпорт, 17:24
Против вторгшегося в Курскую область грузинского наемника завели делоПолитика, 17:22
«Ростех» не согласился с отказом суда в деприватизации завода в ИвановоБизнес, 17:20
Почему у России хорошие перспективы для экспорта органической продукцииНациональные проекты, 17:13
Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана и титанаЭкономика, 17:11
С 28 сентября по 4 октября пройдет международный фестиваль «КиноБраво»РБК Компании, 17:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КХЛ выплатит клубам рекордные ₽1,18 млрд за прошлый сезонСпорт, 17:09
Олимпийская чемпионка призналась, что специально попалась на допингеСпорт, 17:06
Смирнов оценил в десятки миллиардов ущерб сельскому хозяйству из-за ВСУПолитика, 16:58
Двое рабочих провалились в люк с кипятком на юго-востоке МосквыОбщество, 16:57
Министр обороны Польши сказал, что разрешить удары по России может НАТОПолитика, 16:56
Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о КрымеПолитика, 16:55
Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбищеОбщество, 16:52