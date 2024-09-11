В Тульской области нашли сбитую ракету на фоне сообщений об атаке ВСУ

Фото: Министерство обороны России

В Ефремовском районе Тульской области нашли сбитую украинскую ракету, сообщают издание «Тульские новости» и телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на источники.

«Первый Тульский» пишет, что ракету сбили в ночь на 11 сентября. По информации «Тульских новостей», речь идет о ракете С-200.

Местные власти и Минобороны пока не комментировали атаку. В результате никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ефремовский район расположен на юго-востоке Тульской области. Он граничит с Липецкой и Орловской областями.

С-200 — советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия, разработанный в конце 1960-х годов. Высота зоны поражения — до 40,8 км, глубина зоны поражения — до 255 км для более поздних модификаций. После распада СССР у Украины оставалось несколько комплексов С-200 и до 150 ракет к ним. Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении таких ракет над российскими территориями.

После начала военной операции на Украине Тульская область неоднократно подвергалась атакам ВСУ. Накануне, 10 сентября, над регионом сбили 13 беспилотников. Обломки двух аппаратов упали на территории одного из объектов топливно-энергетического комплекса, его работа не была нарушена.

Телеграм-канал Baza сообщал, что в ночь на 11 сентября местные жители сообщили о взрыве, который они слышали в Ефремовском районе области.