В Екатеринбурге один человек получил ранения при взрыве на стройке

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Один человек пострадал в результате взрыва в Визовском районе Екатеринбурга, сообщила Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Раненого госпитализировали, а район, где произошел взрыв, оцепили. Движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыли. Взрыв повредил три машины.

По данным портала E1, взрыв произошел рядом со стройкой и неподалеку от жилого комплекса «Янтарная долина». Один из очевидцев рассказал порталу, что силовики приехали на место взрыва через десять минут после того, как жители услышали характерный шум. Тогда же к зданию, где, предположительно, произошел взрыв, приехали три машины реанимации, в одну из них и погрузили пострадавшего.

Агентство URA.RU сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что взрыв прогремел в результате срабатывания устройства с таймером. Предполагаемые диверсанты якобы выставили его, теперь подрывников ищут сотрудники правоохранительных органов.